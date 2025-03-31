Şırnak'ta Kaçakçılık Operasyonunda 40 Şüpheli Gözaltına Alındı

Şırnak'ta düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında gözaltına alınan 40 şüpheliden biri tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince terörün finans kaynaklarından kaçakçılıkla mücadele kapsamında son bir haftada kent merkezi ve ilçelerde bazı ev ve araçlarda arama yapıldı.

Aramalarda, 4 kilo 50 gram metamfetamin, gümrük kaçağı 11 bin 454 paket sigara, 700 puro, 730 paket elektronik sigara tütünü, 18 cep telefonu, 110 elektronik sigara ve 10 bin 655 muhtelif malzeme ele geçirildi.

Operasyonlarda, 40 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliye sevk edilen 1 şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğerleri hakkında adli işlem uygulandı. ???????