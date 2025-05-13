Şırnak'ta Kaçakçılık Operasyonunda 4 Tutuklama

Şırnak'ta düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında gözaltına alınan 53 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince terörün finans kaynaklarından kaçakçılıkla mücadele kapsamında son bir haftada kent merkezi ve ilçelerde bazı araç ve evlerde arama yapıldı.

Aramalarda, 8 gram bonzai, 8 gram esrar, 5 gram eroin, 2 gram sentetik uyuşturucu, gümrük kaçağı 6 bin 990 paket sigara, 5 bin 200 puro, 169 cep telefonu, 62 elektronik sigara ve 1561 muhtelif malzeme ele geçirildi.

Operasyonlarda, 53 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliye sevk edilen 4 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.???????

???????Şüphelilerden 49'u hakkında ise adli işlem uygulandı.