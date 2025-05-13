Şırnak'ta bazı bölgeler, 15 gün süreyle 'geçici özel güvenlik bölgesi' ilan edildi

PKK'nın feshi sonrası Şırnak Valiliği'nden dikkat çeken karar
PKK'nın feshi sonrası gözler ikinci aşamada! MİT adım adım takip edecek

Gözler 2. aşamada! MİT takip edecek, elebaşları için kritik karar
AK Partili Şamil Tayyar: DEM Parti'nin Cumhur İttifakı'na katılma ihtimali yüksek

PKK'nın feshi sonrası AK Partili Tayyar'dan ses getirecek iddia
Devlet Memurları Kanunu için yeni değişiklik önerisi hazırlandı

Devlet Memurları Kanunu değişebilir

Şırnak'ta Kaçakçılık Operasyonunda 4 Tutuklama

Şırnak'ta Kaçakçılık Operasyonunda 4 Tutuklama
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şırnak'ta düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 53 şüpheli gözaltına alındı, 4'ü tutuklandı. Operasyonda uyuşturucu ve gümrük kaçağı ürünler ele geçirildi.

Şırnak'ta düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında gözaltına alınan 53 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince terörün finans kaynaklarından kaçakçılıkla mücadele kapsamında son bir haftada kent merkezi ve ilçelerde bazı araç ve evlerde arama yapıldı.

Aramalarda, 8 gram bonzai, 8 gram esrar, 5 gram eroin, 2 gram sentetik uyuşturucu, gümrük kaçağı 6 bin 990 paket sigara, 5 bin 200 puro, 169 cep telefonu, 62 elektronik sigara ve 1561 muhtelif malzeme ele geçirildi.

Operasyonlarda, 53 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliye sevk edilen 4 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.???????

???????Şüphelilerden 49'u hakkında ise adli işlem uygulandı.

Kaynak: AA / Ekrem Payan - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İstanbul Büyükçekmece açıklarında 3.8 büyüklüğünde deprem

İstanbul'da korkutan deprem
Akaryakıta çifte zam geliyor

Araç sahipleri dikkat! Çifte zam geliyor
Zehra Güneş, Fenerbahçe'nin yıldızıyla ABD'de tatile çıktı

Zehra Güneş, Fenerbahçeli yıldızla ABD'ye tatile gitti
PKK kendini feshetti, ilk şehidin oğlu konuştu: Bu ülke hepimizin

PKK kendini feshetti, ilk şehidin oğlu konuştu
DEM Parti MYK'sı süreci ele aldı: İmralı'yı ziyaret edenlere yasal güvence talep edilecek

DEM Parti tarihi kararın ardından harekete geçiyor
Balık Ayhan hayatını kaybetti

Balık Ayhan hayatını kaybetti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.