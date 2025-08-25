Şırnak'ta Kaçakçılık Operasyonunda 36 Kişi Yakalandı

Şırnak'ta düzenlenen kaçakçılık ve asayiş operasyonlarında 36 kişi hakkında işlem yapıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ve Habur Kara Hudut Kapısı Şubesi ekiplerince 16-22 Ağustos'ta asayiş ve kaçakçılık faaliyetlerine yönelik çalışma gerçekleştirildi.

Operasyonlarda yapılan aramalarda, gümrük kaçağı olduğu değerlendiren 17 bin 509 paket sigara, 275 elektronik sigara, 197 kilogram çay, 150 puro, 50 cep telefonu, 84 termos, 654 oyuncak, 2 bin 17 inşaat malzemesi, 122 muhtelif elektronik malzeme, 103 ev ve büro malzemeleri, 643 muhtelif el aletleri, 189 kozmetik malzemesi, 232 süs eşyası, 540 muhtelif gıda malzemesi, 398 mutfak eşyası ve 323 muhtelif eşya ile 3 gram kubar esrar ele geçirildi.

Operasyonlarda yakalanan 36 kişi hakkında işlem yapıldı.???????