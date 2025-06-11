Şırnak'ta Kaçakçılık Operasyonunda 35 Şüpheli Gözaltına Alındı

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Şırnak'ta yapılan kaçakçılık operasyonlarında gözaltına alınan 35 şüpheliden biri tutuklandı. Operasyonda 30 kilo 10 gram metamfetamin ve kaçak sigara, alkol ile elektronik sigara gibi malzemeler ele geçirildi.

Şırnak'ta düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında gözaltına alınan 35 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince terörün finans kaynaklarından kaçakçılıkla mücadele kapsamında son bir haftada kent merkezi ve ilçelerde çalışma gerçekleştirildi.

Bazı adres ve araçlarda yapılan aramalarda, 30 kilo 10 gram metamfetamin, 3 bong, gümrük kaçağı 1230 paket sigara, 150 puro, 8 litre alkol, 131 elektronik sigara ve 264 muhtelif malzeme ele geçirildi.

Operasyonlarda yakalanan 35 şüpheliden 1'i sevk edildiği adliyede sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğerleri hakkında adli işlem yapıldı.

Kaynak: AA / Ekrem Payan - Güncel
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