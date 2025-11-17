Haberler

Şırnak'ta Kaçakçılık Operasyonunda 32 Gözaltı, 7 Tutuklama

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Şırnak'ta düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 32 kişi gözaltına alındı, bunlardan 7'si tutuklandı. Operasyonlar kapsamında birçok uyuşturucu madde ve kaçak malzeme ele geçirildi.

Şırnak'ta düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında gözaltına alınan 32 şüpheliden 7'si tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ???????ekipleri, terörün finans kaynaklarından kaçakçılıkla mücadele kapsamında kent merkezi ve ilçelerde çalışma gerçekleştirdi.

Bu kapsamda bazı adreslerde ve araçlarda bir haftada yapılan aramalarda,14,12 gram metamfetamin, 0,58 gram esrar, 8,47 gram eroin, gümrük kaçağı 12 bin 190 paket sigara, 52 kilogram nargile tütünü, 71 cep telefonu, 529 elektronik sigara ve 17 bin 249 gözlük ile termos ve makyaj malzemesi ele geçirildi.

Operasyonlarda, 32 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 7'si çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğerleri hakkında adli işlem yapıldı.???????

Kaynak: AA / Ekrem Payan - Güncel
Ayşe Tokyaz cinayetinde iddianame kabul edildi! Cemil Koç için ağırlaştırılmış müebbet istendi

Ayşe Tokyaz iddianamesi kabul edildi! İşte eski polise istenen ceza
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Nazilli'de yangın faciası: 18 yaşındaki genç kız hayatını kaybetti

Evde çıkan yangında 18 yaşındaki genç kız feci şekilde can verdi
Jadon Sancho İstanbul'da! Süper Lig devinin yöneticisiyle aynı otelde görüntülendi

Süper Lig devinin yöneticisiyle aynı otelde görüntülendi
Aydın'da neler oluyor? 5 üniversite öğrencisi peş peşe hayatını kaybetti

Bu ilimizde neler oluyor? 8 ayda 5 üniversite öğrencisi öldü
Acun Ilıcalı açıkladı: Meryem Boz Survivor All Star'da yarışacak

Acun açıkladı: Survivor'a Milli Takım'ın yıldız ismi dahil oldu
Nazilli'de yangın faciası: 18 yaşındaki genç kız hayatını kaybetti

Evde çıkan yangında 18 yaşındaki genç kız feci şekilde can verdi
Hazal Kaya ve Melisa Döngel arasında kısa süreli yer gerginliği

Galada beklenmedik hareket! Ünlü ismin hamlesi kameraya yansıdı
Sergen Yalçın anjiyo oldu

Olan biteni kalbi kaldırmadı
Yürekleri yakan görüntü! Mezar taşına sardılar

Yürekleri yakan görüntü! Mezar taşına sardılar
Dünyada bir ilk! KIZILELMA'ya hayalet göz entegre edildi

Dünyada bir ilk! Türk mühendisler yaptı, büyük avantaj sağlayacak
Çiftçi böyle isyan etti: Satarsam şerefsizim, koyunları otlatacağım

Çiftçi böyle isyan etti: Satarsam şerefsizim, koyunları otlatacağım
Estetik operasyon faciası: Almanya'dan gelen kadın Antalya'da hayatını kaybetti

Alman turist Antalya'da can verdi
Muazzez Abacı Ankara'da son yolculuğuna uğurlandı

Usta sanatçı Ankara'da son yolculuğuna uğurlandı
Rakiple alay eden futbolcu maç sonu hüngür hüngür ağladı

Takımı 2-1 öndeyken bunu yaptı! Maç sonunda hüngür hüngür ağladı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.