Şırnak'ta Kaçakçılık Operasyonunda 32 Gözaltı, 7 Tutuklama

Şırnak'ta düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında gözaltına alınan 32 şüpheliden 7'si tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ???????ekipleri, terörün finans kaynaklarından kaçakçılıkla mücadele kapsamında kent merkezi ve ilçelerde çalışma gerçekleştirdi.

Bu kapsamda bazı adreslerde ve araçlarda bir haftada yapılan aramalarda,14,12 gram metamfetamin, 0,58 gram esrar, 8,47 gram eroin, gümrük kaçağı 12 bin 190 paket sigara, 52 kilogram nargile tütünü, 71 cep telefonu, 529 elektronik sigara ve 17 bin 249 gözlük ile termos ve makyaj malzemesi ele geçirildi.

Operasyonlarda, 32 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 7'si çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğerleri hakkında adli işlem yapıldı.???????