Şırnak'ta Kaçakçılık Operasyonunda 30 Şüpheli Yakalandı

Şırnak'ta düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 30 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince terörün finans kaynaklarından kaçakçılıkla mücadele kapsamında son bir haftada kent merkezi ve ilçelerde çalışmalar gerçekleştirildi.

Bu kapsamda bazı adresler ve araçlarda yapılan aramalarda, 12,68 gram esrar, gümrük kaçağı 4 bin 190 paket sigara, 200 puro, 44 cep telefonu, 2 tabanca, uzun namlulu silah, 6 fişek, 3 şarjör, 22 silah parçası, 1140 elektronik sigara tütünü, 1755 elektronik sigara ve 467 muhtelif malzeme ele geçirildi.

Operasyonlarda, 30 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.