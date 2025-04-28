İspanya, Belçika, Fransa, Andorra ve Portekiz'de elektrikler kesildi

5 Avrupa ülkesinde kaos! Elektrikler kesildi, metrolar boşaltılıyor
Neredeyse her gün tüketiyoruz! Pazar ve marketten alınan 11 ürün zehirli çıktı

Pazar ve marketten satın alınan 11 ürün zehirli çıktı
Türkiye, Pakistan'a 6 uçak dolusu silah mı gönderdi? MSB'den açıklama var

Dünyayı sarsan Türkiye iddiasına Milli Savunma Bakanlığından yalanlama
Putin geçici ateşkes ilan etti

Putin'den Ukrayna'da 3 günlük ateşkes! Özel bir sebebi var

Şırnak'ta Kaçakçılık Operasyonunda 30 Şüpheli Yakalandı

Şırnak'ta Kaçakçılık Operasyonunda 30 Şüpheli Yakalandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şırnak'ta düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında, emniyet ekipleri tarafından 30 şüpheli hakkında adli işlemler başlatıldı. Operasyonda, esrar, gümrük kaçağı sigara, silah ve elektronik sigara gibi çeşitli kaçak malzemeler ele geçirildi.

Şırnak'ta düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 30 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince terörün finans kaynaklarından kaçakçılıkla mücadele kapsamında son bir haftada kent merkezi ve ilçelerde çalışmalar gerçekleştirildi.

Bu kapsamda bazı adresler ve araçlarda yapılan aramalarda, 12,68 gram esrar, gümrük kaçağı 4 bin 190 paket sigara, 200 puro, 44 cep telefonu, 2 tabanca, uzun namlulu silah, 6 fişek, 3 şarjör, 22 silah parçası, 1140 elektronik sigara tütünü, 1755 elektronik sigara ve 467 muhtelif malzeme ele geçirildi.

Operasyonlarda, 30 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

Kaynak: AA / Ekrem Payan - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.