Şırnak'ta Kaçakçılık Operasyonunda 3 Tutuklama
Şırnak'ta düzenlenen kaçakçılık ve asayiş operasyonlarında gözaltına alınan 90 kişiden 3'ü tutuklandı. Operasyonlarda çok sayıda gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ile Habur Kara Hudut Kapısı Şubesi ekiplerince 13-19 Ekim'de asayiş ve kaçakçılık operasyonları gerçekleştirildi.
Bu kapsamda yapılan aramalarda, gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen 200 litre içki, 162 cep telefonu, 33 bin 82 paket sigara, 370 sigara likiti, 2 bin 680 hırdavat, 1211 tekstil ve 277 kozmetik malzemesi, 1591 muhtelif aksesuar ve süs eşyası, 409 elektronik eşya, 622 muhtelif malzeme ve 4 gram bonzai ele geçirildi.
Operasyonlarda yakalanan 90 şüpheliden 3'ü jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, diğerleri hakkında adli işlem yapıldı.