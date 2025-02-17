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Şırnak'ta Kaçakçılık Operasyonunda 16 Kişiye Adli İşlem

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Şırnak'ta düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 16 kişi hakkında adli işlem yapıldı. Emniyet ekipleri, terörün finans kaynaklarına yönelik yürütülen çalışmalarda çeşitli uyuşturucu maddeler ve gümrük kaçağı ürünler ele geçirdi.

Şırnak'ta düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 16 kişi hakkında adli işlem uygulandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince terörün finans kaynaklarından kaçakçılıkla mücadele kapsamında son bir haftada kent merkezi ve ilçelerde bazı araç ve evlerde arama yapıldı.

Aramalarda, 8,12 gram esrar, 0,26 gram sentetik uyuşturucu, gümrük kaçağı 520 paket sigara, 115 elektronik sigara tütünü, 71 elektronik sigara ve 1462 muhtelif malzeme ele geçirildi.

Operasyonlarda, 16 şüpheli hakkında adli işlem uygulandı.

Kaynak: AA / Ekrem Payan - Güncel
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