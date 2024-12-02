Şırnak'ta Kaçakçılık Operasyonunda 12 Gözaltı, 1 Tutuklama

Şırnak'ta düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında gözaltına alınan 12 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, terörün finans kaynaklarından kaçakçılıkla mücadele kapsamında İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, bazı araçlarda ve evlerde arama yapıldı.

Aramalarda, 242 gram metamfetamin ile gümrük kaçağı 32 cep telefonu, 2 bin 130 paket sigara, 28 elektronik sigara, 5 bin 200 sigara kağıdı, 5 kilogram nargile tütünü, 660 ayakkabı, 166 oyuncak, 348 inşaat malzemesi, 240 tekstil malzemesi, 700 süs eşyası, 120 şemsiye ve 167 muhtelif malzeme ele geçirildi.

Operasyonlarda 12 şüpheli gözaltına alındı.

11 şüpheli hakkında adli işlem uygulandı. Jandarmadaki işlemlerin adliyeye sevk edilen 1 şüpheli çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.