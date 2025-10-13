Haberler

Şırnak'ta Kaçakçılık Operasyonunda 1 Tutuklama

Şırnak'ta Kaçakçılık Operasyonunda 1 Tutuklama
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şırnak'ta düzenlenen asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında 102 şüpheli gözaltına alındı. Ele geçirilen malzemeler arasında gümrük kaçağı sigaralar ve uyuşturucu aparatları yer alıyor. 1 şüpheli tutuklandı.

Şırnak'ta düzenlenen kaçakçılık ve asayiş operasyonlarında gözaltına alınan 102 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ve Habur Kara Hudut Kapısı Şubesi ekiplerince 6-12 Ekim'de asayiş ve kaçakçılık operasyonları gerçekleştirildi.

Bu kapsamda yapılan aramalarda, gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen 25 bin 147 paket sigara, 386 sigara likiti, 195 kilogram çay, 63 cep telefonu, 6 bin 791 hırdavat malzemesi, 4 bin 985 tekstil malzemesi, 867 kozmetik malzemesi, 1215 muhtelif aksesuar, 395 elektronik eşya, 480 muhtelif malzeme, 3 sentetik hap ve 2 uyuşturucu aparatı ele geçirildi.

Operasyonlarda yakalanan 102 şüpheliden 1'i emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğerleri hakkında adli işlem yapıldı.???????

Kaynak: AA / Ekrem Payan - Güncel
İsrail Meclisi'nde konuşan ABD Başkanı Trump'a protesto

İsrail Meclisi'nde konuşan ABD Başkanı Trump'a protesto
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Lara'dan hastalık sürecinde yürek yakan itiraf

Beyninde kitle tespit edilmişti! Yürek yakan itiraf geldi
Bir Halk Ekmek skandalı daha! Ekmekten çıkanlar anneyi sütten kesti

Halk Ekmek skandalı büyüyor! İçinden çıkanlar anneyi sütten kesti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.