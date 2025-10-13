Şırnak'ta Kaçakçılık Operasyonunda 1 Tutuklama

Şırnak'ta düzenlenen kaçakçılık ve asayiş operasyonlarında gözaltına alınan 102 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ve Habur Kara Hudut Kapısı Şubesi ekiplerince 6-12 Ekim'de asayiş ve kaçakçılık operasyonları gerçekleştirildi.

Bu kapsamda yapılan aramalarda, gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen 25 bin 147 paket sigara, 386 sigara likiti, 195 kilogram çay, 63 cep telefonu, 6 bin 791 hırdavat malzemesi, 4 bin 985 tekstil malzemesi, 867 kozmetik malzemesi, 1215 muhtelif aksesuar, 395 elektronik eşya, 480 muhtelif malzeme, 3 sentetik hap ve 2 uyuşturucu aparatı ele geçirildi.

Operasyonlarda yakalanan 102 şüpheliden 1'i emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğerleri hakkında adli işlem yapıldı.???????