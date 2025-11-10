Şırnak'ta Kaçakçılık Operasyonu: 91 Şüpheli Yakalandı
Şırnak'ta gerçekleştirilen asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında 91 şüpheli yakalanarak adli işlem başlatıldı. Operasyonlar kapsamında önemli miktarda uyuşturucu, gümrük kaçağı akaryakıt ve diğer kaçak ürünler ele geçirildi.
Şırnak'ta kaçakçılık ve asayiş operasyonlarında yakalanan 91 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, 3-9 Kasım'da asayiş ve kaçakçılık operasyonları gerçekleştirildi.
Bu kapsamda yapılan aramalarda, 10 gram metamfetamin, 10 gram bonzai, 2 gram esrar, gümrük kaçağı 22 bin 800 litre akaryakıt, 98 litre alkollü içecek, 46 cep telefonu, 30 bin 78 paket kaçak sigara, 363 elektronik sigara ve likiti, 631 elektronik eşya, 3 bin 726 muhtelif hırdavat malzemesi, 2 bin 655 tekstil ürünü, 290 kozmetik eşya, 604 eşya, 755 muhtelif malzeme ele geçirildi.
Operasyonlarda yakalanan 91 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.