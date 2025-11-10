Şırnak'ta Kaçakçılık Operasyonu: 91 Şüpheli Yakalandı

Şırnak'ta kaçakçılık ve asayiş operasyonlarında yakalanan 91 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, 3-9 Kasım'da asayiş ve kaçakçılık operasyonları gerçekleştirildi.

Bu kapsamda yapılan aramalarda, 10 gram metamfetamin, 10 gram bonzai, 2 gram esrar, gümrük kaçağı 22 bin 800 litre akaryakıt, 98 litre alkollü içecek, 46 cep telefonu, 30 bin 78 paket kaçak sigara, 363 elektronik sigara ve likiti, 631 elektronik eşya, 3 bin 726 muhtelif hırdavat malzemesi, 2 bin 655 tekstil ürünü, 290 kozmetik eşya, 604 eşya, 755 muhtelif malzeme ele geçirildi.

Operasyonlarda yakalanan 91 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.