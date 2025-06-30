Şırnak'ta Kaçakçılık Operasyonu: 68 Şüpheli Hakkında İşlem Yapıldı

Şırnak'ta Kaçakçılık Operasyonu: 68 Şüpheli Hakkında İşlem Yapıldı
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Şırnak'ta düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında toplam 68 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Operasyonda metamfetamin, esrar, eroin ve çok sayıda gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi.

Şırnak'ta düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 68 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terörün finans kaynaklarından kaçakçılıkla mücadele kapsamında son bir haftada kent merkezi ve ilçelerde çalışmalar gerçekleştirdi.

Bu kapsamda bazı adres ve araçlarda yapılan aramalarda, 29 gram metamfetamin, 1 gram esrar, 0,12 gram eroin, 3 bong, gümrük kaçağı 4 bin 310 paket sigara, 0,16 gram tütün, 65 puro, 467 paket elektronik sigara tütünü, 24 cep telefonu, tabanca, 7 fişek, şarjör, 43 elektronik sigara ve 4 bin 585 muhtelif malzeme ele geçirildi.

Operasyonlarda, toplam 68 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA / Ekrem Payan - Güncel
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