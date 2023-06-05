Şırnak'ta kaçakçılık operasyonu: 52 gözaltı

ŞIRNAK - Şırnak'ta kaçakçılara yönelik düzenlenen operasyonlarda 52 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin Şırnak il merkezi ve 6 ilçesi ile Habur Sınır Kapısı'nda terörün finans kaynaklarını yok etmeye ve kaçakçılara yönelik düzenledikleri operasyonlarda 42'si kaçakçılık, 9'ü asayiş ve 1'i terör suçundan olmak üzere 52 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonlarda 3,54 gram metamfetamin, 2,94 gram eroin, bin 886 paket sigara, 6 adet elektronik emtia, 5 adet cep telefonu, 1 kilogram gümrük kaçağı çay ele geçirildi.