Şırnak'ta Kaçakçılık Operasyonu: 49 Gözaltı, 5 Tutuklama

Şırnak'ta gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonlarında 49 şüpheli gözaltına alındı, bunlardan 5'i tutuklandı. Operasyonlarda eroin, esrar, metamfetamin gibi uyuşturucular ve gümrük kaçağı malzemeler ele geçirildi.

Şırnak'ta düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında gözaltına alınan 49 şüpheliden 5'i tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ???????ekipleri, terörün finans kaynaklarından kaçakçılıkla mücadele kapsamında bir haftada kent merkezi ve ilçelerde çalışma gerçekleştirdi.

Bu kapsamda bazı adres ve araçlarda yapılan aramalarda, 0,19 gram eroin, 260,92 gram esrar, 212,85 gram metamfetamin, 2 bong, gümrük kaçağı 10 bin paket sigara, 24 cep telefonu, 3 uzun namlulu silah, 500 atışa hazır getirilebilir tabanca, 405 gözlük, 30 elektronik sigara ve 108 bin 398 muhtelif malzeme ele geçirildi.

Operasyonlarda, 49 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, diğerleri hakkında adli işlem yapıldı.???????

Kaynak: AA / Ekrem Payan - Güncel
