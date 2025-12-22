Haberler

Şırnak'ta kaçakçılık operasyonlarında yakalanan 48 şüpheliden 4'ü tutuklandı

Şırnak'ta gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonlarında 48 kişi gözaltına alındı, bunlardan 4'ü tutuklandı. Operasyonda çok sayıda kaçak malzeme ele geçirildi.

Şırnak'ta düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında gözaltına alınan 48 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, terörün finans kaynaklarından kaçakçılıkla mücadele kapsamında kent merkezi ve ilçelerde çalışma yürütüldü.

Bu kapsamda, bazı adres ve araçlarda yapılan aramalarda, 6 kilo 363 gram skunk, 120 gram bonzai, 4 gram metamfetamin, 2 bong, gümrük kaçağı 45 bin paket sigara, 390 litre akaryakıt, 107 elektronik eşya, 15 cep telefonu, 4 sahte nüfus cüzdanı, 3 sahte evrak ve sahte sürücü belgesi ele geçirildi.

Operasyonlarda 48 şüpheli yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, diğerleri hakkında adli işlem yapıldı.

Kaynak: AA / Ekrem Payan - Güncel
