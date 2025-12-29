Haberler

Şırnak'ta kaçakçılık operasyonlarında 1 zanlı tutuklandı

Güncelleme:
Şırnak'ta düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 45 kişi gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü'nün yürüttüğü çalışmalarda çok sayıda uyuşturucu madde ve gümrük kaçağı ürün ele geçirildi. Şüphelilerden biri tutuklandı.

Şırnak'ta düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında gözaltına alınan 45 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, terörün finans kaynaklarından kaçakçılıkla mücadele kapsamında kent merkezi ve ilçelerde çalışma yürütüldü.

Bu kapsamda, bazı adres ve araçlarda yapılan aramalarda, 69,61 gram bonzai, 8,28 gram esrar, 0,71 gram eroin, 0,59 gram metamfetamin, gümrük kaçağı 67 bin 280 paket sigara, 250 puro, 23 bin 720 elektronik sigara kartuşu, 18 cep telefonu, 130 kutu alkol ve 860 elektronik sigara ele geçirildi.

Operasyonlarda 45 şüpheli yakalandı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğerleri hakkında adli işlem yapıldı.

Kaynak: AA / Ekrem Payan - Güncel
