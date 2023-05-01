Şırnak'ta Kaçakçılık Operasyonu: 44 Şüpheli Gözaltına Alındı

Şırnak'ta son bir haftada düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 44 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonlarda 9 ruhsatsız tabanca ile 4 kilo 51 gram metamfetamin ele geçirildi.

ŞIRNAK'ta son bir haftada düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 44 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonlarda 9 ruhsatsız tabanca ile 4 kilo 51 gram metamfetamin ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ile İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, 24-30 Nisan tarihleri arasında kaçakçılık olaylarına yönelik operasyon düzenledi. Kent geneli ile Habur Sınır Kapısı'nda gerçekleştirilen operasyonlarda 44 şüpheli gözaltına alındı. Ekipler, aramalarda 9 ruhsatsız tabanca, 111 tabanca fişeği, 4 kilo 51 gram metamfetamin, 87 gram eroin, 11 gram esrar, 4 bin 105 paket sigara, bin 80 puro, 64 cep telefonu ve 15 cep telefonu aksesuarı ele geçirdi. Şüpheliler hakkında yasal işlem başlatıldı.