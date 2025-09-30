Haberler

Şırnak'ta Kaçakçılık Operasyonu: 42 Gözaltı, 2 Tutuklama

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şırnak'ta düzenlenen operasyonlarda 42 şüpheli gözaltına alındı, bunlardan 2'si tutuklandı. Ele geçirilen malzemeler arasında 22 kilo esrar ve gümrük kaçağı sigaralar yer alıyor.

Şırnak'ta düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında gözaltına alınan 42 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terörün finans kaynaklarından kaçakçılıkla mücadele kapsamında son bir haftada kent merkezi ve ilçelerde çalışma gerçekleştirdi.

Bu kapsamda bazı adres ve araçlarda yapılan aramalarda, 22 kilo 737 gram esrar, 199 gram skunk, 9,29 gram metamfetamin, 0,43 gram eroin, gümrük kaçağı 135 bin 600 paket sigara, 3 bin 430 puro, 110 cep telefonu, sahte evrak, 60 kol saati ve 134 muhtelif malzeme ele geçirildi.

Operasyonlarda 42 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğerleri hakkında adli işlem yapıldı.

Kaynak: AA / Ekrem Payan - Güncel
Trump sundu, Netanyahu kabul etti! İşte ABD'nin 20 maddelik Gazze planı

Trump sundu, Netanyahu kabul etti! İşte 20 maddelik Gazze planı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Arne Slot'tan Galatasaray'ın 5-1'lik yenilgisi hakkında flaş sözler

Slot'tan Galatasaray'ın 5-1'lik yenilgisi hakkında flaş sözler
Erdoğan'dan iş arayan gençlere müjde! Kontenjan 150 bine çıkarıldı

Erdoğan'dan gençlere müjde geldi! Kontenjan 150 bine çıkarıldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.