Şırnak'ta Kaçakçılık Operasyonu: 35 Şüpheli Gözaltında

Şırnak'ta düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 35 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, terörün finans kaynaklarından kaçakçılıkla mücadele kapsamında son bir haftada kent merkezi ve ilçelerde bazı araç ve evlerde arama yapıldı.

Aramalarda, 50 kilo 700 gram metamfetamin, 3,85 gram esrar, gümrük kaçağı 83 cep telefonu, 2 bin 90 paket sigara, 410 elektronik sigara tütünü, 1130 elektronik sigara ve 44 bin 707 muhtelif malzeme ele geçirildi.

Operasyonlarda, 35 şüpheli hakkında adli işlem uygulandı.