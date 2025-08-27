Şırnak'ta Kaçakçılık Operasyonu: 35 Gözaltı

Şırnak'ta düzenlenen asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında 35 kişi hakkında işlem yapıldı. Ekipler, gümrük kaçağı ürünlere el koydu.

Şırnak'ta düzenlenen kaçakçılık ve asayiş operasyonlarında 35 kişi hakkında işlem yapıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ve Habur Kara Hudut Kapısı Şubesi ekiplerince 18-24 Ağustos'ta asayiş ve kaçakçılık faaliyetlerine yönelik çalışma gerçekleştirildi.

Operasyonlarda yapılan aramalarda, gümrük kaçağı olduğu değerlendiren 1225 paket sigara, 165 elektronik sigara, 8 cep telefonu, 11 kilogram çay, 6 kol saati, 13 bin 322 muhtelif inşaat malzemesi, 60 gram esrar, 5,23 eroin, 30 gram metamfetamin, 0,14 gram bonzai ve 3 bong ele geçirildi.

Operasyonlarda yakalanan 35 kişi hakkında işlem yapıldı.

Kaynak: AA / Ekrem Payan - Güncel
