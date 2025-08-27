Şırnak'ta Kaçakçılık Operasyonu: 35 Gözaltı

Şırnak'ta düzenlenen kaçakçılık ve asayiş operasyonlarında 35 kişi hakkında işlem yapıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ve Habur Kara Hudut Kapısı Şubesi ekiplerince 18-24 Ağustos'ta asayiş ve kaçakçılık faaliyetlerine yönelik çalışma gerçekleştirildi.

Operasyonlarda yapılan aramalarda, gümrük kaçağı olduğu değerlendiren 1225 paket sigara, 165 elektronik sigara, 8 cep telefonu, 11 kilogram çay, 6 kol saati, 13 bin 322 muhtelif inşaat malzemesi, 60 gram esrar, 5,23 eroin, 30 gram metamfetamin, 0,14 gram bonzai ve 3 bong ele geçirildi.

Operasyonlarda yakalanan 35 kişi hakkında işlem yapıldı.