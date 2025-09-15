Şırnak'ta Kaçakçılık Operasyonu: 33 Şüpheli Yakalandı, 2'si Tutuklandı

Şırnak'ta düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında yakalanan 33 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terörün finans kaynaklarından kaçakçılıkla mücadele kapsamında son bir haftada kent merkezi ve ilçelerde çalışma gerçekleştirdi.

Bu kapsamda bazı adres ve araçlarda yapılan aramalarda, 11,22 gram eroin, 3,72 gram metemfetamin, 2 sentetik ecza maddesi, gümrük kaçağı 40 bin 480 paket sigara, 24 bin 836 puro, 12 kilogram tütün, cep telefonu ve 11 bin 500 gözlük ele geçirildi.

Operasyonlarda, yakalanan 33 şüpheliden 2'si çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, diğerleri hakkında adli işlem başlatıldı.