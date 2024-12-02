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Şırnak'ta Kaçakçılık Operasyonu: 33 Gözaltı, 4 Tutuklama

Şırnak'ta Kaçakçılık Operasyonu: 33 Gözaltı, 4 Tutuklama
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Şırnak'ta düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 33 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda uyuşturucu, gümrük kaçağı sigara ve diğer maddeler ele geçirildi. 4 şüpheli tutuklandı.

Şırnak'ta düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında gözaltına alınan 33 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terörün finans kaynaklarından olan kaçakçılıkla mücadele kapsamında bazı araçlarda ve evlerde arama yaptı.

Operasyonlarda, 33 şüpheli gözaltına alındı.

Yapılan aramalarda, 124,39 gram metamfetamin, 17,05 gram esrar, 4,21 gram bonzai, 0,88 gram eroin, 58 sentetik ecza malzemesi, gümrük kaçağı 3 bin 470 paket sigara, 5 cep telefonu, 58 şişe alkol, 13 kilogram çay, 61 elektronik sigara ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adli mercilere sevk edilen şüphelilerden 4'ü tutuklandı, diğerleri adil kontrol kararıyla serbest bırakıldı.???????

Kaynak: AA / Ekrem Payan - Güncel
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