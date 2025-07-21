Şırnak'ta Kaçakçılık Operasyonu: 33 Gözaltı, 1 Tutuklama

Şırnak'ta Kaçakçılık Operasyonu: 33 Gözaltı, 1 Tutuklama
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Şırnak'ta gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonlarında 33 kişi gözaltına alındı, bunlardan 1'i tutuklandı. Operasyonda çeşitli uyuşturucu maddeler ve gümrük kaçağı ürünler ele geçirildi.

Şırnak'ta düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında gözaltına alınan 33 şüpheliden 1'i tutuklandı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terörün finans kaynaklarından kaçakçılıkla mücadele kapsamında son bir haftada kent merkezi ve ilçelerde çalışmalar gerçekleştirdi.

Bu kapsamda bazı adres ve araçlarda yapılan aramalarda, 19 gram metamfetamin, 11 gram eroin, 2 bong, gümrük kaçağı 1390 paket sigara, 68 elektronik sigara, 326 cep telefonu, 7,6 kilogram çay ile 91 muhtelif malzeme ele geçirildi.

Operasyonda 33 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliye sevk edilen 1 şüpheli çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğerleri hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA / Ekrem Payan - Güncel
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