Şırnak'ta Kaçakçılık Operasyonu: 31 Şüpheli Yakalandı

Şırnak'ta düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 31 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı. Ekiplerin yaptığı aramalarda çok sayıda uyuşturucu madde ve gümrük kaçağı ürün ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terörün finans kaynaklarından kaçakçılıkla mücadele kapsamında son bir haftada kent merkezi ve ilçelerde çalışma gerçekleştirdi.

Bu kapsamda bazı adres ve araçlarda yapılan aramalarda, 21,36 gram bonzai, 4,08 gram esrar, 0,9 gram metamfetamin, gümrük kaçağı 2 bin 10 paket sigara, 9 bin 572 muhtelif ilaç, 56 cep telefonu ve 1233 muhtelif eşya ele geçirildi.

Operasyonlarda, 31 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA / Ekrem Payan - Güncel
