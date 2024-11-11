Şırnak'ta Kaçakçılık Operasyonu: 28 Şüpheli Yakalandı

Şırnak'ta İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 28 şüpheli hakkında adli işlem uygulandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, terörün finans kaynaklarından kaçakçılıkla mücadele kapsamında İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, bazı araç ve evlerde arama yapıldı.

Aramalarda, 5 gram metamfetamin, 2 gram kubar esrar, 3 gram toz esrar, 30 sentetik hap, uyuşturucu kullanma aparatı, tabanca, gümrük kaçağı 13 cep telefonu, 101 cep telefonu aksesuarı, 6 bin 822 paket sigara, 481 elektronik sigara, 5 bin 860 puro, 16 kilogram nargile tütünü, 32 kilogram çay, 150 kozmetik malzeme, 115 güneş gözlüğü, 28 ayakkabı, 2 kaynak makinesi ve 642 muhtelif malzeme ele geçirildi.

Operasyonlarda, 28 şüpheli hakkında adli işlem uygulandı.