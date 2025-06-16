Şırnak'ta Kaçakçılık Operasyonu: 13 Gözaltı
Şırnak'ta gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonlarında 13 kişi hakkında işlem yapıldı. Yapılan aramalarda gümrük kaçağı birçok malzeme ele geçirildi.
Şırnak'ta düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 13 kişi hakkında işlem yapıldı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ve Habur Kara Hudut Kapısı Şubesi ekiplerince 7-13 Haziran'da asayiş ve kaçakçılık faaliyetlerine yönelik çalışma gerçekleştirildi.
Operasyonlarda, yakalanan 13 kişi hakkında işlem yapıldı.
Yapılan aramalarda, gümrük kaçağı 2 bin 518 paket sigara, 11 kök kenevir, 83 elektronik sigara, 8 cep telefonu, 25 kilogram çay, 4 kilogram nargile tütünü, 6 ayakkabı, 22 oyuncak, 8 termos, 2 kaynak makinesi, 5 el aleti, 240 bilezik, 64 elektronik eşya, 41 anahtar takımı ve 180 muhtelif malzeme ele geçirildi.
Kaynak: AA / Ekrem Payan - Güncel