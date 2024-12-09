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Şırnak'ta Kaçakçılık Operasyonu: 12 Gözaltı, 1 Tutuklama

Şırnak'ta Kaçakçılık Operasyonu: 12 Gözaltı, 1 Tutuklama
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Şırnak'ta düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 12 kişi gözaltına alındı. Aramalarda çeşitli uyuşturucu ürünleri ve kaçak malzemeler ele geçirildi. 1 şüpheli tutuklandı.

Şırnak'ta düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında gözaltına alınan 12 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, terörün finans kaynaklarından kaçakçılıkla mücadele kapsamında İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, bazı araçlarda ve evlerde arama yapıldı.

Aramalarda, 262 sentetik hap, tabanca, 15 tabanca mühimmatı, gümrük kaçağı 7 cep telefonu, 6 bin 149 paket sigara, 16 elektronik sigara, 7 kilogram nargile tütünü, 88 kilogram çay, 520 gözlük, 134 elektronik eşya, 307 inşaat malzemesi, 258 kozmetik malzemesi, 60 şemsiye ve 291 muhtelif malzeme ele geçirildi.

Operasyonlarda, 12 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerden 11'i hakkında adli işlem uygulandı.

Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 1 şüpheli çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Ekrem Payan - Güncel
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