Şırnak'ta Kaçakçılık Operasyonu: 11 Şüpheli Yakalandı

Şırnak'ta İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 11 şüpheli yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, terörün finans kaynaklarından kaçakçılıkla mücadele kapsamında İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Silopi, Cizre İdil ve Uludere ilçelerinde bazı araçlarda arama yapıldı.

Aramalarda, uzun namlulu silah, 29 fişek, gümrük kaçağı 33 cep telefonu, 6 bin 897 sigara, 6 kilogram çay, 9 kilogram nargile tütünü, 148 ayakkabı, 40 anahtar takımı, 14 termos ve 83 muhtelif malzeme ile 44 gram kubar esrar ve 7 gram kenevir tohumu ele geçirildi.

Operasyonda 11 şüpheli yakalandı.

Şüpheliler jandarmadaki işlemlerin ardından sevk edildikleri adli makamlarca adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.