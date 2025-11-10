Şırnak'ta Kaçakçılık Operasyonu: 1 Tutuklama, 48 Gözaltı

Şırnak'ta düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında gözaltına alınan 48 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ???????ekipleri, terörün finans kaynaklarından kaçakçılıkla mücadele kapsamında kent merkezi ve ilçelerde çalışma gerçekleştirdi.

Bu kapsamda bazı adreslerde ve araçlarda bir haftada yapılan aramalarda, 50,90 gram metamfetamin, 1,81 gram esrar, 3,22 gram skunk, 2,12 gram eroin, 1,26 gram kokain, 3,31 gram kannabinoid, sentetik ecza malzemesi, 3 av tüfeği, gümrük kaçağı 6 bin 294 paket sigara, 6 kilogram tütün, 210 bin puro, 1440 elektronik sigara tütünü, 13 cep telefonu,19 litre alkol, 58 kutu 330 mililitre alkol, 60 elektronik sigara ve 3 bin 839 gözlük ile termos ve makyaj malzemesi ele geçirildi.

Operasyonlarda, 48 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğerleri hakkında adli işlem yapıldı.???????