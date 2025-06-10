Şırnak'ta kaçakçılık operasyonlarında 10 kişi hakkında işlem yapıldı
Şırnak'ta kaçakçılık operasyonlarında 10 kişi hakkında işlem yapıldı.
Şırnak'ta kaçakçılık operasyonlarında 10 kişi hakkında işlem yapıldı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ve Habur Kara Hudut Kapısı Şubesi ekiplerince 31 Mayıs-6 Haziran tarihlerinde asayiş ve kaçakçılık faaliyetlerine yönelik çalışma gerçekleştirildi.
Operasyonlarda, yakalanan 10 kişi hakkında işlem yapıldı.
Yapılan aramalarda, gümrük kaçağı 3 bin 425 paket sigara, 1500 litre motorin ve çok sayıda elektronik malzeme ele geçirildi.
Kaynak: AA / Ekrem Payan - Güncel