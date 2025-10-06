Şırnak'ta Kaçakçılık Operasyonları: 75 Şüpheli Hakkında İşlem Yapıldı

Şırnak'ta düzenlenen kaçakçılık ve asayiş operasyonlarında 75 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ve Habur Kara Hudut Kapısı Şubesi ekiplerince 29 Eylül-5 Ekim'de asayiş ve kaçakçılık operasyonları gerçekleştirildi.

Bu kapsamda yapılan aramalarda, gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen 19 bin 520 paket sigara, 111 elektronik sigara likiti, 25 kilogram nargile tütünü, 170 puro, 825 gram pipo tütünü, 40 kilogram çay, 79 cep telefonu, 88 cep telefonu aksesuarı, 6 kaynak makinesi, 2 bin 477 hırdavat malzemesi, 191 tekstil malzemesi, 322 ofis malzemesi, 45 elektronik eşya, 1938 oyuncak, 222 kozmetik malzemesi ve 367 muhtelif malzeme ele geçirildi.

Operasyonlarda 75 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.