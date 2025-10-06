Haberler

Şırnak'ta Kaçakçılık Operasyonları: 75 Şüpheli Hakkında İşlem Yapıldı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şırnak'ta düzenlenen asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında 75 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı. Operasyonlar sırasında büyük miktarda gümrük kaçağı ürün ele geçirildi.

Şırnak'ta düzenlenen kaçakçılık ve asayiş operasyonlarında 75 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ve Habur Kara Hudut Kapısı Şubesi ekiplerince 29 Eylül-5 Ekim'de asayiş ve kaçakçılık operasyonları gerçekleştirildi.

Bu kapsamda yapılan aramalarda, gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen 19 bin 520 paket sigara, 111 elektronik sigara likiti, 25 kilogram nargile tütünü, 170 puro, 825 gram pipo tütünü, 40 kilogram çay, 79 cep telefonu, 88 cep telefonu aksesuarı, 6 kaynak makinesi, 2 bin 477 hırdavat malzemesi, 191 tekstil malzemesi, 322 ofis malzemesi, 45 elektronik eşya, 1938 oyuncak, 222 kozmetik malzemesi ve 367 muhtelif malzeme ele geçirildi.

Operasyonlarda 75 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.???????

Kaynak: AA / Ekrem Payan - Güncel
Bursa'da durum vahim: Barajlarda doluluk oranı yüzde 1'in altına düştü

3 milyon kişinin yaşadığı büyükşehrimizde durum vahim
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tesla kazası: Kapılar kilitlendi, genç kız aracın içinde yanarak can verdi

Tesla kazası: Kapılar kilitlendi, genç kız aracın içinde yanarak can verdi
Şırdan sunumu esnasında Songül Karlı'nın zor anları

Şırdan sunumu esnasında Songül Karlı'nın zor anları
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.