Şırnak'ta Kaçakçılık Operasyonları: 70 Şüpheli Hakkında İşlem Yapıldı

Şırnak'ta düzenlenen kaçakçılık ve asayiş operasyonlarında 70 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ve Habur Kara Hudut Kapısı Şubesi ekiplerince 30 Ağustos-5 Eylül'de asayiş ve kaçakçılık faaliyetlerine yönelik çalışma gerçekleştirildi.

Operasyonlarda, gümrük kaçağı olduğu değerlendiren 101 cep telefonu, tabanca, 27 bin 450 paket sigara, 1241 sigara likiti, 3 bin puro, 1371 hırdavat malzemesi, 1475 hediyelik eşya, 342 kozmetik malzemesi, 190 elektronik eşya ve 671 muhtelif inşaat malzemesi ile 180 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Operasyonlarda 70 şüpheliye adli işlem yapıldı.