Şırnak'ta Kaçakçılık Operasyonları: 29 Gözaltı
Şırnak'ta gerçekleştirilen asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında, 29 kişi gözaltına alındı. Operasyonlar sırasında 4 bin 660 paket kaçak sigara, 66 elektronik sigara, ilaçlar ve uyuşturucu maddeler ele geçirildi.
Şırnak'ta düzenlenen kaçakçılık ve asayiş operasyonlarında 29 kişi hakkında işlem yapıldı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ve Habur Kara Hudut Kapısı Şubesi ekiplerince 11-17 Ağustos'ta asayiş ve kaçakçılık faaliyetlerine yönelik çalışma gerçekleştirildi.
Operasyonlarda yapılan aramalarda, gümrük kaçağı olduğu değerlendiren 4 bin 660 paket sigara, 66 elektronik sigara, 66 bin 766 muhtelif ilaç, 150 puro ve 515 muhtelif inşaat malzemesi, 0,37 gram metamfetamin, 0,31 gram bonzai, 2 sentetik ecza malzemesi ve bong ele geçirildi.
Operasyonlarda yakalanan 29 kişi hakkında işlem yapıldı.
Kaynak: AA / Ekrem Payan - Güncel