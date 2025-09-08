Şırnak'ta Kaçakçılık Operasyonları: 27 Şüpheli Adli İşlemde

Şırnak'ta düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 27 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terörün finans kaynaklarından kaçakçılıkla mücadele kapsamında son bir haftada kent merkezi ve ilçelerde çalışma gerçekleştirdi.

Bu kapsamda bazı adres ve araçlarda yapılan aramalarda, 260 sentetik ecza maddesi, 1,26 gram metamfetamin, gümrük kaçağı 1780 paket sigara, 1800 puro ve 310 cep telefonu ele geçirildi.

Operasyonlarda, 27 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.