Haberler

Şırnak'ta Kaçakçılık Operasyonları: 27 Şüpheli Adli İşlemde

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şırnak'ta düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 27 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı. İl Emniyet Müdürlüğü, terörün finans kaynaklarıyla mücadele kapsamında çeşitli adreslerde aramalar gerçekleştirdi ve birçok müşteri ele geçirildi.

Şırnak'ta düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 27 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terörün finans kaynaklarından kaçakçılıkla mücadele kapsamında son bir haftada kent merkezi ve ilçelerde çalışma gerçekleştirdi.

Bu kapsamda bazı adres ve araçlarda yapılan aramalarda, 260 sentetik ecza maddesi, 1,26 gram metamfetamin, gümrük kaçağı 1780 paket sigara, 1800 puro ve 310 cep telefonu ele geçirildi.

Operasyonlarda, 27 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA / Ekrem Payan - Güncel
Gürsel Tekin: Artık tahammül sınırlarımı zorlayan herkesi üzebilirim

Gürsel Tekin'den son dakika resti: AK Parti'nin kucağına oturduğum...
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Nuri Şahin Süper Lig'e geri dönüyor

Anlaşma tamam gibi! Süper Lig'e geri dönüyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.