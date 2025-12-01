Haberler

Şırnak'ta Kaçakçılık Operasyonları: 129 Şüpheli Yakalandı

Şırnak'ta düzenlenen kaçakçılık ve asayiş operasyonlarında 129 şüpheli yakalanırken, çeşitli kaçak ürünler ele geçirildi.

Şırnak'ta kaçakçılık ve asayiş operasyonlarında yakalanan 129 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, 24-30 Kasım'da asayiş ve kaçakçılık operasyonları gerçekleştirildi.

Bu kapsamda yapılan aramalarda, 3 gram esrar, 17 sentetik ecza malzemesi, gümrük kaçağı 48 cep telefonu, 31 bin 620 paket sigara, 533 elektronik sigara ve likiti, 3 bin 22 muhtelif hırdavat malzemesi, 780 tekstil ürünü, 157 kozmetik eşya, 232 süs eşyası, 690 mutfak eşyası ve 503 muhtelif malzeme ele geçirildi.

Operasyonlarda 129 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

Kaynak: AA / Ekrem Payan - Güncel
