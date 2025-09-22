Şırnak'ta Kaçakçılık Operasyonları: 101 Şüpheli Hakkında İşlem
Şırnak'ta düzenlenen asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında 101 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı. Operasyonlarda çeşitli kaçak ürünler ele geçirildi.
Şırnak'ta düzenlenen kaçakçılık ve asayiş operasyonlarında 101 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ve Habur Kara Hudut Kapısı Şubesi ekiplerince 15-21 Eylül'de asayiş ve kaçakçılık operasyonları gerçekleştirildi.
Operasyonlarda, gümrük kaçağı olduğu değerlendiren 51 cep telefonu, 8 litre alkol, 29 bin 960 paket sigara, 50 kilogram tütün, 565 puro, 210 sigara mentolü, 91 kilogram çay, 2 bin 915 hırdavat malzemesi, 1605 tekstil malzemesi, 2 bin 140 hediyelik eşya, 466 kozmetik malzemesi, 103 elektronik eşya ve 499 muhtelif inşaat malzemesi ile 17 gram uyuşturucu madde ve 2 uyuşturucu aparatı ele geçirildi.
Operasyonlarda 101 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.