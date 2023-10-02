Şırnak'ta Kaçak Malzemeler Ele Geçirildi, 79 Şüpheli Gözaltına Alındı

Şırnak ve Habur Sınır Kapısı'nda yapılan operasyonlarda metamfetamin, esrar, eroin, sigara, puro, silah parçaları ve diğer kaçak malzemeler ele geçirildi. Operasyonlarda 79 şüpheli gözaltına alındı.

Şırnak'ta Türkiye'ye kaçak yollarla getirildiği tespit edilen malzemeler ele geçirilirken 79 şüpheli gözaltına alındı.

Şırnak ve Habur Sınır Kapısı'nda kolluk kuvvetleri tarafından yapılan operasyonlarda, 3,98 gram metamfetamin, 2,30 gram kubar esrar, 0.61 gram eroin, 17 bin 279 paket sigara, 869 adet puro, 7 bin 646 adet silah parçası, 175 adet muhtelif emtia, 13 adet cep telefonu, 392 adet cep telefonu aksesuarı, 154 adet elektronik emtia, 24 kilo çay, 52 şişe kaçak içki, 19 kilo kaçak tütün, 1 kilo nargile tütünü ele geçirildi.

Operasyonlarda çeşitli suçlardan 79 şüpheli gözaltına alındı. - ŞIRNAK