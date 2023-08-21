Şırnak'ta Kaçak Malzemeler Ele Geçirildi

Şırnak'ta kolluk kuvvetleri tarafından yapılan operasyonlarda, Türkiye'ye kaçak yollarla getirildiği tespit edilen malzemeler ele geçirildi. Operasyonlarda 50 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

Şırnak'ta kolluk kuvvetleri, Türkiye'ye kaçak yollarla getirildiği tespit edilen malzemeler ele geçirdi. Operasyonlarda 50 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

Şırnak'ta İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı birimleri tarafından terörün finans kaynaklarına operasyon düzenlenerek, uyuşturucu madde ve gümrük kaçağı malzemeye el konuldu.

Şırnak ve Habur Sınır Kapısında yapılan operasyonlarda, 1,87 gram metamfetamin, 1 adet bong, 8 bin 210 adet sigara, 370 adet puro, 230 litre kaçak akaryakıt, 77 adet muhtelif emtia, 63 adet cep telefonu, 188 adet cep telefonu aksesuarı, 155 adet elektronik emtia (akıllı saat, elektronik sigara), 4 litre kaçak içki, 3 kilo nargile tütünü, 1 kilo kaçak tütün, 1 adet define arama cihazı, 1 adet define alan tarama çubuğu ele geçirildi.

Yapılan operasyonlarda 50 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı. - ŞIRNAK