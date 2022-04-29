Şırnak'ta kaçak keklik avlayan 7 kişiye 70 bin 802 lira ceza - Haberler

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Şırnak'ta kaçak keklik avlayan 7 kişiye 70 bin 802 lira ceza

AA - Ekrem Payan - Güncel
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Şırnak'ta kaçak keklik avlayan 7 kişiye 70 bin 802 lira ceza

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde 34 kınalı kekliği kaçak avladıkları tespit edilen 7 kişiye 70 bin 802 lira idari para cezası verildi.

BEYTÜŞŞEBAP, ŞIRNAK (AA) - Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde 34 kınalı kekliği kaçak avladıkları tespit edilen 7 kişiye 70 bin 802 lira idari para cezası verildi.

Beytüşşebap jandarma ve emniyet birimleri çeşitli tarihlerde kaçak avcılara yönelik yapılan denetimlerde 34 kınalı kekliğe el koydu.

El konulan kınalı keklikler, Doğa Koruma Milli Parklar (DKMP) Şube Müdürlüğüne teslim edildi.

Avlanma mevsiminin dışında keklik avladıkları tespit edilen 7 kişiye toplam 70 bin 802 lira idari para cezası uygulandı.

Ekipler, el konulan kuşları tekrar doğaya saldı, kafesler ise imha edildi.

AA / Ekrem Payan - Güncel

Para Cezası, Beytüşşebap, Jandarma, Şırnak, Güncel, Haberler

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