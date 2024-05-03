Şırnak'ta kaçak ilaç operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri, Irak'tan yasa dışı yollarla ülkeye ilaç sokan kişilere yönelik çalışma başlattı.

Çalışma kapsamında 2 farklı adrese yapılan operasyonda, 2 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, çok sayıda çeşitli ilaçlar ele geçirildi.

Zanlıların, jandarmadaki işlemleri sürüyor.