Şırnak'ta İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi

Şırnak'ta, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları, basın açıklamasıyla protesto edildi.

Peygamber Sevdalıları Vakfı öncülüğünde Gündoğdu Mahallesi'ndeki Hz. Ömer Camisi önünde cuma namazı sonrası bir araya gelen bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve üyeleri ellerinde Filistin bayrakları ile tekbir getirdi, İsrail aleyhine slogan attı.

Burada katılımcılar adına konuşan Hüseyin Çimen, İsrail'in aylardır saldırılarıyla soykırım yaptığını belirterek, dünyanın buna seyirci kalmaya devam ettiğini söyledi.

İsrail'in saldırılarının kabul edilemez olduğunu ifade eden Çimen, "Haklı davamızdan asla vazgeçmeyeceğiz." dedi.

Çimen, saldırılarda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa diledi.

???????Daha sonra katılımcılar saldırılarda hayatını kaybeden Filistinliler için dua okudu.