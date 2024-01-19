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Şırnak'ta İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi

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Peygamber Sevdalıları Vakfı Şırnak Temsilciliği öncülüğünde Hz. Bilal Camisi önünde toplanan katılımcılar, İsrail ve ABD karşıtı sloganlar atarak, saldırıların sona ermesini istediklerini belirtti. Açıklamanın ardından saldırılarda hayatını kaybeden Filistinliler için dua edildi.

Şırnak'ta İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi.

Peygamber Sevdalıları Vakfı Şırnak Temsilciliği öncülüğünde Hz. Bilal Camisi önünde toplanan katılımcılar, ellerinde Filistin bayrakları ile İsrail ve ABD karşıtı slogan attı, tekbir getirdi.

Grup adına açıklama yapan Mücahit Tatar, İsrail'in Gazze'ye saldırılarının devam ettiğini belirterek, saldırıların sona ermesini istediklerini söyledi.

Son bilgilere göre Filistin'de 10 binden fazlası çocuk, 7 binden fazlası ise kadın olmak üzere toplam 23 bini aşkın insanın hayatını kaybettiğini belirten Tatar, şöyle konuştu:

" Gazze'de şu anda on binlerce insan, yeterli gıdaya ve suya ulaşamıyor. Evet, ne yazık ki on binlerce insan 2024 yılında dünyanın gözleri önünde açlık ve susuzluk sebebiyle ölüm tehlikesiyle karşı karşıya kalmış durumda. İşgalci İsrail haftalardır, Gazze Şeridi'nin kuzey ve orta kesimlerindeki Filistinli sivilleri güneye göçe zorluyor. Siyonistler, güvenli bölgeler olduğunu iddia ettikleri güney bölgelerine de saldırıyor ve katliamlar yapıyor. Filistin ve Gazze özgür oluncaya kadar meydanlarda olup mazlumların sesi olmaya devam edeceğiz."

Açıklamanın ardından saldırılarda hayatını kaybeden Filistinliler için dua edildi.

Kaynak: AA / Güncel

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