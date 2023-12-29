Şırnak'ta İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi.

Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) öncülüğünde bazı sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle Gündoğdu Mahallesi'ndeki Hz. Ömer Camisi önünde toplanan katılımcılar ellerinde Filistin bayrakları ile İsrail ve ABD karşıtı slogan attı, tekbir getirdi.

Grup adına açıklama yapan parti üyesi Ahmet Aksa, İsrail'in Gazze'ye saldırılarına "dur" demek için toplandıklarını söyledi.

Aksa, saldırılarda sivillerin ve görev başında olanların da katledildiğini ifade ederek, "Hastaneler, ambulanslar, camiler, okullar ve konutlar ile altyapı tahrip edildi. Un fabrikaları, ekmek fırınları, su depoları, yardım taşıyan kamyonlar bombalandı. Saldırılarda binlerce Filistinli hayatını kaybetti. Gazze'de yaşayan mazlum insanların hayatlarının idamesi için gerekli su, gıda, ilaç, barınma ve temel ihtiyaçların karşılanması için insani yardım koridoru acilen açılmalıdır." dedi.

Basın açıklamasının ardından Filistin'de hayatını kaybedenler için dua edildi.