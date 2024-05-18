Şırnak'ta İlkokul Öğrencilerine Afet Farkındalık Eğitimi Verildi

Şırnak Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) İl Müdürlüğünce ilkokul öğrencilerine farkındalık eğitimi verildi.

Kurumun sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşıma göre, Akçay İlkokulunda kurum ekibi tarafından öğrencilere, afet öncesi, sırası ve sonrasında davranış şekilleri, acil durum çantası hazırlama ve temel ilk yardım bilgileri verildi.

AFAD İl Müdürü Muzaffer İşlek'ın ifadelerine yer verilen paylaşımda, okul öncesi çocuklarda afet bilinci ve farkındalığın yeterli düzeyde olmadığı çocuklarda daha çok deprem konusunda bilgi sahibi olduğu görüldüğünü belirtti.

Afet esnasında ülkenin can ve mal kayıplarını en aza indirmek için okul öncesinde çocuklara afet eğitiminin mutlaka verilmesi gerektiğini kaydeden İşlek, şöyle devam etti:

???????"Okul öncesinde çocukların okuma yazma bilmediği, oyun oynayarak, yaparak yaşayarak daha iyi öğrendiği düşünülürse eğitmenlerimiz, çocuklara afet eğitimini deneylerle veya oyunlaştırarak öğretmesinin daha kalıcı olacağı, çocukların afet esnasında ne yapması gerektiğini daha iyi kavrayacağı bilindiğinden bu tür farkındalık eğitimlerimiz sürdürülecektir."

Kurum çalışanları eğitimin ardından öğrencilere çeşitli hediyeler verdi.