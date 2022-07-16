Şırnak'ta ilk kez yapılan bölgesel bilardo turnuvası başladı

ŞIRNAK'ta 3 gün sürecek olan '15 Temmuz 3 bant Bilardo' turnuvası 12 ilden 104 sporcunun katılımıyla başladı. Şırnak Bilardo İl Temsilcisi Faysal Kadırhan, ilk defa Şırnak'ta bölgesel bir turnuvanın düzenlendiğini söyledi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Bilardo İl Temsilciliği ve özel bir bilardo salonunun organizasyonu ile Şırnak'ta 3 gün boyunca sürecek olan '15 Temmuz Bölgesel 3 Bant Bilardo' turnuvası başladı. Turnuvaya, 2022 Türkiye Kadınlar 3 Bant Bilardo Turnuvası Şampiyonu Arzu Gök, Türkiye 3'üncüsü Şemsettin Azimli'nin yanı sıra Türkiye'de derece elde eden sporcuların da olduğu 12 ilden 104 sporcu katılıyor. Turnuvanın başlama programına Belediye Başkanı Mehmet Yarka, İl Emniyet Müdürü Cemal Dalman, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Osman Geliş, Bilardo İl Temsilcisi Faysal Kadirhan ve bilardoseverler katıldı.

3 bant Bilardo Türkiye 3'üncüsü Şemsettin Azimli ise böyle güzel bir organizasyonda yer aldığı için mutlu olduğunu söyledi. Azimli, "Şırnaklı arkadaşlara bu organizasyonu bize hazırladıkları için çok teşekkür ederiz. Türkiye 3'üncülüğü tecrübemi buradaki sporcu arkadaşlarla paylaşmak en büyük mutluluk. Bundan sonraki hedefimiz ekim ayının ilk haftasında düzenlenecek olan Türkiye Şampiyonası'nı kazanmak" diye konuştu.

Demirören Haber Ajansı / Güncel