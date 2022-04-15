Şırnak'ta İl Planlama ve Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı

ŞIRNAK (AA) - Şırnak'ta İl Planlama ve Koordinasyon Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Ali Hamza Pehlivan başkanlığında İl Özel İdaresi Meclis Toplantı Salonunda 2022 yılı 2. Dönem İl Planlama ve Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı.

Vali Pehlivan, kamu yatırımlarına ilişkin iş birliği ve koordinasyonu gerektiren konuları ele almak amacıyla bir araya geldiklerini belirtti.

Kamu kurum ve kuruluşlarının yatırımlarının yakından takibinin yapılmasının, çalışmaların ilgili kurumlar arasında koordinasyon içinde yerine getirilmesinin ve başarılı neticeler elde etmenin gereği olduğunu kaydeden Pehlivan, toplantının hayırlara vesile olmasını diledi.

Kentte, 2022 yılı itibariyle ulaşımda 30, tarımda 68, eğitimde 36, sağlıkta 11, enerjide 11 ve diğer kamu hizmetlerinde 115 proje ve iş yürütüldüğünü aktaran Pehlivan, şöyle konuştu:

"Yürütülen bu 271 proje ve işin toplam tutarı 8 milyar 426 milyon 373 bin lira olup bu projelere önceki yıllarda 3 milyar 78 milyon 983 bin lira harcanmıştır. Projelerin 2022 yılı ödenekleri 769 milyon 603 bin liradır. Dönem sonuna kadar 234 milyon 356 bin lira harcanarak yüzde 31 oranında nakdi gerçekleştirme sağlanmıştır. 2022 yılında yürütülen 271 projenin 33'ü tamamlanmıştır ki bu oran yüzde 12'ye tekabül etmektedir. 95 proje üzerinde çalışmalar devam etmektedir. 63 proje ve iş ihale, 80 proje ve iş ise hazırlık aşamasındadır."

Kamu yatırımlarının bu yıl da devam edeceğini aktaran Pehlivan, "İlimizde pek çok yatırım var. Bugüne kadar sayısız yatırım hayata geçti, devam eden de çok sayıda yatırım var. Tamamlanan, şu an devam eden ve bundan sonrası için planlanan yatırımlarla ilimizin gerek alt yapı gerek üst yapı hizmetlerinde standartlar çok daha fazla yükselecektir." ifadelerini kullandı.

Yatırımların, vatandaşların yaşam standartlarını artırmaya yönelik olduğunu belirten Pehlivan, yatırımlar yapıldıkça vatandaşların memnuniyetinin de arttığını, bunun da kendilerini mutlu ettiğini kaydetti.

Toplantıya, Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka, Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Emin Erkan, Vali Yardımcıları Ali Erdoğan ile Murat Ekinci, kaymakamlar, bölge müdürleri, ilçe ve belde belediye başkanları ile kurum müdürleri katıldı.