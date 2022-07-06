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Şırnak'ta hükümlü ailelerine gıda ve giyim desteği yapıldı

AA - Faruk Küçük - Güncel
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Şırnak'ta hükümlü ailelerine gıda ve giyim desteği yapıldı

Şırnak'ta hükümlü ailelerine Kurban Bayramı dolayısıyla gıda ve giyim yardımında bulunuldu.

Şırnak'ta hükümlü ailelerine Kurban Bayramı dolayısıyla gıda ve giyim yardımında bulunuldu.

Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ile Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfınca yürütülen çalışma kapsamında belirlenen ihtiyaç sahibi hükümlülerin yakınlarına Denetimli Serbestlik Müdürlüğünde düzenlenen programda giyim yardımı yapıldı.

Kurban Bayramı dolayısıyla ihtiyaç sahibi yükümlü ve ailelerine 200 gıda kolisi, 100 yükümlüye kavurma paketi ve 300 yükümlü çocuklarına giyim yardımı yapıldı.

Denetimli Serbestlik İl Müdürü Selman Altürk, denetimli serbestlik olarak koşullu serbest bırakılan hükümlülere proje kapsamında sertifika verdiklerini, onları iş sahibi yaptıklarını belirterek, ihtiyaç sahibi ailelere yardımda bulunduklarını söyledi.

Programa, Şırnak Cumhuriyet Başsavcısı Orhan Al, Şırnak Belediye Başkan Yardımcısı Ömer Yılmaz, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Osman Geliş, Türk Kızılay Şırnak İl Başkanı Muhittin Benek, yükümlü ve aileleri katıldı.

AA / Faruk Küçük - Güncel

Kurban Bayramı Cumhuriyet Şırnak Güncel Haberler

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