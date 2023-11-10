ŞIRNAK'TA, HAYATINI KAYBEDEN FİLİSTİNLİLER İÇİN MEVLİT OKUTULDU

ŞIRNAK'ta 'Şehri Nuh Platformu' üyeleri, İsrail'in saldıranlarında hayatını kaybeden Filistinliler için mevlit okutup, pilav ikram etti.

'Şehr-i Nuh Platformu' tarafından, İsrail'in saldırılarında hayatını kaybeden Filistinliler için, kent meydanında kurulan Filistin ile dayanışma çadırında mevlit okutuldu. Kur'anı Kerim tilavetiyle başlayan program, Türkçe ve Kürtçe Mevlid-i Şerif'in okunmasıyla devam etti. Edilen duaların ardından mobil mutfakta pişirilen pilav, gelenlere ikram edildi. Memur Sen İl Başkanı Abdullah Çatı, İsrail'in saldırılarını kınayarak, 'Bugün çadırımızda Gazzeli şehitlerimiz için Mevlid-i Şerif programı düzenledik. Öncelikle Gazze'de şehit olanlarımıza rahmet diliyoruz, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. 'Şehri Nuh Platformu' bileşenleri olarak, Gazze'de çocuklarımıza, kadınlarımıza uygulanan şiddeti tekrar lanetliyoruz. İsrail terörünü lanetliyoruz. Biz bugün Şırnak'taki sivil toplum kuruluşları olarak Gazze'de şehit düşen ailelerimizin, kadınlarımızın, çocuklarımızın aziz hatırası için bu programı icra ettik. Cenab-ı Hak, şehadetlerini kabul eylesin. İsrail terörünü de buradan lanetliyoruz. Artık dur diyecek bir babayiğit çıksın. Artık sözün bittiği yerdeyiz, bıçak kemiğe dayanmıştır. 'Şehri Nuh Platformu' üyeleri olarak bütün dünyaya, İslam ülkeleri liderlerine sesleniyoruz. Artık yeter, 'Edi Bese.' Bu zulüm nereye kadar devam edecek? Bu çocuklar ne zamana kadar katledilecek?? dedi.(DHA)