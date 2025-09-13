Haberler

Şırnak'ta 'Hayat Namazla Güzeldir' Etkinliği Gerçekleştirildi

Şırnak'ta 'Hayat Namazla Güzeldir' Etkinliği Gerçekleştirildi
Şırnak'ta düzenlenen 'Hayat Namazla Güzeldir' etkinliğinin finali, öğrencilerin yürüyüşü ve toplu şükür namazıyla yapıldı. Etkinlikte ilahiler seslendirildi ve Gazze'deki olaylar için dua edildi.

Şırnak'ta "Hayat Namazla Güzeldir" etkinliğinin finali yapıldı.

Ömer Kabak Meydanı'nda yürüyüş yapan öğrenciler İsmet Paşa Mahallesi Ulu Cami'ye kadar yürüdü.

Burada devam eden etkinlikte ilahiler seslendirildi, çocuklar tarafından toplu halde şükür namazı kılındı, Gazze'de yaşanan olaylar nedeniyle Filistin halkı için dua edildi.

Peygamber Sevdalıları Derneği İl Temsilcisi Selman Akman, namaz etkinliği gerçekleştirdiklerini söyledi.

Yaptıkları yürüyüş ile bu eğitimi taçlandırmak istediklerini belirten Akman, şunları kaydetti:

"Amacımız bu eğitimizle çocuklarımıza namazı sevdirmek, onların namazı öğrenmelerini ve namaz bilinciyle yetişmelerini sağlamak. İnşallah çocuklarımız namazla yetişir ve hayatlarını namazla inşa ve ihya eder. Dualarımızla Gazze'yi ve Gazzeli çocukları unutmadık. Onlar için de dua ettik."

Etkinliğe aileler ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Ekrem Payan - Güncel
