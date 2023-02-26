Şırnak'ta havaların ısınmasıyla çığ olayları arttı Güncel Haberler Şırnak'ta havaların ısınmasıyla çığ olayları arttı Şırnak'ta havaların ısınmasıyla beraber dağlardan çığlar düşmeye başladı. Şırnak'ta havaların ısınmasıyla çığ olayları arttı ŞIRNAK - Şırnak'ta havaların ısınmasıyla beraber dağlardan çığlar düşmeye başladı. Kar kalınlığının 2 metreyi bulduğu yüksek rakımlı dağlardan çığ düşmeye başladı. Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesine bağlı Beşağaç köyü yolunda kar kalınlığı 2 metreyi geçti. Kar kalınlığı havaların ısınmasıyla beraber dağlardan kütleler halinde düşmeye başladı. Onlarca çığın düştüğü ormanlık bölgelerde can ve mal kaybı yaşanmadı. Kar kalınlığı yer yer 2 metreyi geçince yükseklerden düşen kar kütleleri dev çığların oluşmasına neden oldu. Doğa olaylarını fotoğraflamak için fotoğrafçılar çığlı bölgelerde fotoğraflar çekmeye başladı. (SRD-AKK-Y) Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel Şırnak Güncel Haberler

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